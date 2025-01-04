Жена Остапчука призналась, как изменились их отношения после появления сына: "Действует правило"

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерif Екатерина рассказала об отношениях с мужем.

Так, супруги в начале декабря прошлого года стали родителями сына Тимофея. Екатерина в фотоблоге ответила, что после этого их брак с Владимиром не изменился. Однако говорит, что сейчас они больше времени стали уделять распределению обязанностей.

"Думаю, что нет. Изменился только быт. Теперь мы планируем каждую минуту нашей жизни. Например, кто когда спит, во сколько мы начинаем собираться и т.д. Ссориться больше не стали, но и вот этой истории, что "мы вышли на новый уровень, стали еще ближе" нет", — поделилась супруга Остапчука.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

К тому же блогерша рассказала, что делает их со звездой брак счастливым. По мнению Екатерины, этому поспособствовала лояльность мужа. Потому что он всегда готов идти на компромиссы и готов прислушиваться к ней.

"Я не командую – я говорю, как правильно". Такое правило действует в наших отношениях. Вова сначала спорил с тем, что я постоянно рассказываю, что делать, но потом принял, потому что я все равно оказываюся права в конечном итоге. Ну я без шуток считаю, что отношения могут быть счастливы только тогда, когда муж готов уступать и не имеет цели постоянно отстаивать свое мнение. Без перегибов, конечно, но вы поняли. Когда спокойная женщина – спокойная и семья. Да, немного сексизма есть. Блин, в конце текста даже жалко его стало. Повезло ему, что у него реально умная женщина и она всегда права", — добавила Полтавская с юмором.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно беременная жена экс-героя "Холостяка" Иракли Макацария показалась на последних месяцах беременности. Лиза Чичуа восхитила, как возлюбленный нежно опекает ее любовью накануне родов.

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