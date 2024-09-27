Жена Остапчука публично обратилась к шоумену и сделала трогательное признание: "Благодарна судьбе"

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская растрогала обращением к возлюбленному.

В частности, в день рождения Остапчука 27 сентября адресовала ему множество теплых слов. Екатерина напомнила Владимиру, что, несмотря на его внутренние сомнения и переживания, она считает его лучшим. И наконец призналась в искренней любви 40-летнему имениннику, с которым в отношениях два года.

"40! И я благодарна судьбе, что 2 из 40 ты со мной. Ты особенный. Ты единственный, кого я так сильно люблю, и кто может вывести меня из себя за минуту. Ты часто обесцениваешь свои достижения и я уже отчаялась, что смогу убедить тебя в том, что ты крутой, но сегодня хочу в очередной раз тебе об этом напомнить. Твоя жизнь яркая, смущающая, сложная, интересная и с кучей неожиданных поворотов, но каждое твое решение и каждый твой поступок – твоя особая история, поэтому ни о чем не жалей и будь благодарен тому, что имеешь. Немногие знают, насколько ты искренняя, непосредственная, добрая, заботливая и чувствительная душа. Почти никто не знает, под что ты засыпаешь, какой ты нестерпимый утром или какой ты надежный друг, поэтому в который раз напоминаю, что ты – тот, которым видят тебя те, кто знают о вышеуказанном, а не тот, каким видят тебя незнакомцы. Я горжусь тобой и желаю тебе не потерять себя и не сомневаться в себе. Все остальное у тебя есть. Люблю", – написала Екатерина Остапчук.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, сейчас пара ожидает пополнения в семье. Это будет первенец для 24-летней Екатерины, а для Владимира Остапчука – уже третий ребенок. Кстати, недавно блогерша рассекретила, сколько алиментов шоумен платит двум детям от первого брака.

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