Жена Остапчука публично поскандалила с его бывшей и заявила, что та терроризирует их семью

Владимир Остапчук с женой и Кристина Горняк

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука снова публично поскандалила с его бывшей Кристиной Горняк.

Конфликт между ними возник на фоне дома, который шоумен приобрел во втором браке. После развода Владимир и Кристина все же решили его продать, а средства поделить пополам. Однако Екатерина Полтавская в своем Telegram возмущается, что Горняк слишком завышает цену, из-за чего уже год нет клиентов. По словам Полтавской, бывшая жена ее мужа вообще не соглашается снизить стоимость.

Переписка Кристины Горняк с риелтором

"Бывшая Вовы продолжает нас терроризировать и не дает продать дом по рыночной стоимости. Она не вложила ни гривны в него, а сейчас не дает продать и разделить 50/50 средства. Вова приобрел его за 240 тысяч долларов, выставил на продажу за 200 тысяч долларов. Уже почти год он не продается. Появился клиент, который готов приобрести его за 165 тысяч долларов. Она отказывается и говорит, что пусть дом стоит, не понимая, что соседние дома продаются за такую же цену", - возмутилась Полтавская.

Пост жены Владимира Остапчука

Также Екатерина заявила, что Кристина якобы шантажировала, чтобы они с мужем согласились подписать договор, чтобы продать дом и поделить средства. По словам Полтавской, Горняк заявляла, что в случае отказа пойдет давать интервью, где выставит Остапчука в негативном свете.

"Юрист Кристины выбил угрозами подписания договора по поводу дома, чтобы Вова дал ей 50 процентов. Она угрожала, что пойдет на интервью и наврет об абьюзе от Вовы, потому что "женщине поверят". Видимо, человек понимает только язык угроз", - выдала Полтавская.

Пост жены Владимира Остапчука

Отметим, Владимир Остапчук и Кристина Горняк находились в браке с 2020-го до 2022 года. После развода между ними возник конфликт относительно раздела имущества. Бывшие супруги не могли поделить дом, который был приобретен в 2021 году под Киевом.