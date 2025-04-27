Жена Остапчука раскрыла имена любовников его бывшей и благодаря кому Горняк стала нотариусом

Кристина Горняк и Владимир Остапчук с женой

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука раскрыла имена любовников его бывшей Кристины Горняк и рассказала, благодаря кому та стала нотариусом.

Блогерша Екатерина Полтавская продолжает скандалить с экс-избранницей шоумена. На этот раз жена Остапчука раскрыла имена любовников Кристины Горняк, о которых узнала от ее бывшей подруги. Полтавская говорит, что экс-возлюбленная ведущего якобы крутила роман с банкиром Денисом Горбуненко, который в течение 30 лет женат. Именно он, по словам Екатерины, помог Горняк стать нотариусом.

Пост жены Владимира Остапчука

"Нотариусом ее сделал любовник Денис Владимирович Горбуненко. Его жене, с которой он 30 лет в браке, сочувствую. О Горбуненко: он не покупал лицензию, он договорился, чтобы она сдала экзамен. После этого он устроил ее работать к себе в банк нотариусом, и таким образом она заработала на квартиру. Кроме этого, она была фигурантом уголовного дела, связанного с Горбуненко", - утверждает Екатерина.

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Пост жены Владимира Остапчука

Также Полтавская говорит, что Горняк была любовницей некого бандита Потапенко. Владимир Остапчук якобы узнал эти романы Кристины уже после их бракосочетания. На этом фоне, по словам Полтавской, они начали постоянно ссориться.

"Второй: бандит Потапенко. Информация об обоих всплыла уже после того, как они с Вовой поженились. Сначала она долго лгала, а когда уже пришли с доказательствами, то сказала что-то типа: "Ну я же женам ничего не виновата". После этого они начали постоянно ссориться", - добавила Полтавская.

Пост жены Владимира Остапчука

Кристина Горняк уже ответила на скандальные обвинения. Она отметила, что нотариусы получают не лицензию, а свидетельство, которое ей не покупали. Также Горняк добавила, что работает в этой сфере уже более 15 лет и за это ни разу у нее не было проблем.

Пост Кристины Горняк

Напомним, конфликт между бывшей и нынешней супругой Остапчука начался на фоне его общего с Горняк дома. Недавно Екатерина заявила, что станет совладелицей жилья.