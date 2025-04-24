Жена Остапчука раскрыла, как бывшая Горняк пыталась его вернуть: "Писала, что со мной назло"

Владимир Остапчук с женой и Кристина Горняк

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала, как бывшая Кристина Горняк пыталась вернуть его.

В своем Telegram-канале блогерша Екатерина Полтавская продолжает делиться откровениями. В частности, избранница ведущего рассказала, что со второй женой он не вместе с июля 2022-го, на развод они подали в сентябре, а официально расторгли брак в октябре. Екатерина добавила, что общаться с шоуменом начала уже после его разрыва с Горняк. А отношения пары закрутились после того, как Остапчук начал процесс развода.

"Почему ты за 2,5 года не рассказала, что вы разъехались в июле 2022 года и подали на развод 3 сентября 2022-го, а получили официальный развод 3 октября 2022 года? Потому что выкручиваешь это все так, будто вы 3 октября поссорились, разъехались и подали на развод, и сразу развелись", — раскрыла Полтавская.

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Владимир Остапчук с женой и Кристина Горняк

Также жена Остапчука вспомнила, как Горняк пыталась вернуть его. По словам Полтавской, в 2022 году, на Новый год, Кристина якобы ему писала с просьбой "простить друг друга". Впрочем, шоумен проигнорировал сообщение. Когда же Горняк узнала о его отношениях с Полтавской, то была убеждена, что "он живет с ней назло ей".

"Не ты ли предлагала ему в декабре 2022-го, на Новый год, простить друг друга и все забыть, на что он тебе не ответил, а потом, когда через месяц узнала обо мне, начала писать, что он живет со мной тебе назло?" — выпалила Полтавская.

Напомним, жена Владимира Остапчука публично поскандалила с его бывшей Кристиной Горняк. Все началось из-за дома, который шоумен строил в браке с нотариусом.