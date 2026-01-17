Жена Остапчука раскрыла правду об их отношениях и была бы ли со звездой при отсутствии его успеха

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Реклама

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — высказалась о своих отношениях с шоуменом.

В фотоблоге избранница Остапчука ответила на самые интересные вопросы подписчиков. Среди них был и довольно провокационный — «вышла бы она замуж, если бы знала, что не будет няни и всех „плюшек“ от мужа». Ответ 25-летней Екатерины оказался максимально прямым. Блогер призналась, что при таких обстоятельствах даже не начала бы встречаться.

Екатерина отметила, что с юности осознавала собственный потенциал, а потому видела рядом с собой только мужчину, который был бы сильнее и более реализуемым. Однако даже сейчас некоторую часть расходов, по словам жены звезды, она покрывает из своего бюджета.

Реклама

Пост Екатерины Остапчук

«Нет. Даже не то, чтобы не вышла замуж, я бы не начала встречаться. Меня никогда не интересовали отношения ради отношений, поэтому до мужа у меня их и не было. Я хотела семью. я всегда понимала свой потенциал, поэтому и не согласилась бы на то, о чем вы пишете. Потому что мой муж должен быть успешнее меня. Сейчас я сама оплачиваю и няню, и своего водителя. Жизнь — это не только удача, но и выбор. И если вы сделаете не тот, о котором мечтали, то удача не будет иметь пространства», — написала Остапчук.

По словам Екатерины, такая жизненная позиция была с ней всегда, даже в периоды финансовой нестабильности. Она призналась, что могла долго ждать «своего» варианта и принципиально не соглашалась на компромиссы.

«Даже когда я увольнялась с работы и не имела денег, я могла по полгода не соглашаться на меньшее и то, чего я не хочу. Но потом находила то, что искала — достойное меня», — заверила блогерша.

Напомним, недавно актриса Ирина Кудашова из сериала «Школа» закрутила новый роман и рассекретила, когда начала встречаться с загадочным мужчиной.