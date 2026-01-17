ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
421
Время на прочтение
2 мин

Жена Остапчука раскрыла правду об их отношениях и была бы ли со звездой при отсутствии его успеха

Екатерина очертила свои главные принципы в личной жизни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Владимир Остапчук с женой

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — высказалась о своих отношениях с шоуменом.

В фотоблоге избранница Остапчука ответила на самые интересные вопросы подписчиков. Среди них был и довольно провокационный — «вышла бы она замуж, если бы знала, что не будет няни и всех „плюшек“ от мужа». Ответ 25-летней Екатерины оказался максимально прямым. Блогер призналась, что при таких обстоятельствах даже не начала бы встречаться.

Екатерина отметила, что с юности осознавала собственный потенциал, а потому видела рядом с собой только мужчину, который был бы сильнее и более реализуемым. Однако даже сейчас некоторую часть расходов, по словам жены звезды, она покрывает из своего бюджета.

Пост Екатерины Остапчук

Пост Екатерины Остапчук

«Нет. Даже не то, чтобы не вышла замуж, я бы не начала встречаться. Меня никогда не интересовали отношения ради отношений, поэтому до мужа у меня их и не было. Я хотела семью. я всегда понимала свой потенциал, поэтому и не согласилась бы на то, о чем вы пишете. Потому что мой муж должен быть успешнее меня. Сейчас я сама оплачиваю и няню, и своего водителя. Жизнь — это не только удача, но и выбор. И если вы сделаете не тот, о котором мечтали, то удача не будет иметь пространства», — написала Остапчук.

По словам Екатерины, такая жизненная позиция была с ней всегда, даже в периоды финансовой нестабильности. Она призналась, что могла долго ждать «своего» варианта и принципиально не соглашалась на компромиссы.

«Даже когда я увольнялась с работы и не имела денег, я могла по полгода не соглашаться на меньшее и то, чего я не хочу. Но потом находила то, что искала — достойное меня», — заверила блогерша.

Напомним, недавно актриса Ирина Кудашова из сериала «Школа» закрутила новый роман и рассекретила, когда начала встречаться с загадочным мужчиной.

