Жена Остапчука раскрыла причину их эмиграции и объяснила, почему они выбрали Канаду

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - блогерша Екатерина Полтавская - раскрыла причину их эмиграции и объяснила, почему они решили переехать в Канаду.

Уже летом этого года семья шоумена планирует выехать за границу. Для жизни они выбрали Канаду. По словам Екатерины, этот шаг подробно обсуждался, поэтому их решение является сознательным. Остапчуки выбрали Канаду, ведь у них есть необходимые документы для проживания там. Кроме того, ведущий защитил диплом, поэтому может устроиться на работу, а также получил водительское удостоверение. В Канаде живут дети шоумена от первого брака, поэтому таким образом они будут рядом.

"В Канаде у нас есть документы, там старшие дети, мы знаем язык, там мультикультурное население, поэтому легче адаптироваться, Вова защитил свои дипломы там, у него есть магистерская степень по их системе образования. В конце концов, когда мы там были в последний раз, он сдал экзамен и получил их водительское удостоверение", - делится Екатерина.

Пост жены Владимира Остапчука

Остапчуки выбрали для проживания город Монреаль. Екатерина объяснила, что ведущему придется часто летать в Европу, а оттуда всего шесть часов до Парижа. Семейство еще рассматривало Ванкувер, но им там будет неудобно в плане логистики.

"Прежде всего, нам надо будет часто летать в Европу на работу, а из Монреаля в Париж прямой самолет шесть часов, поэтому это удобно. Торонто мне не зашло чисто на уровне ощущений. Я бы рассматривала еще Ванкувер, но далеко нам", - говорит избранница шоумена.

Пост жены Владимира Остапчука

Также жена Остапчука объяснила, что переезд они уже откладывали. В частности, не хотели, чтобы это влияло на работу ведущего. Однако, по словам блогерши, в Европу добираться из Канады значительно быстрее. А те праздники, на которые Остапчука заказывают в Украине, то он сможет добраться и из-за границы.

"Так сложилось, что у большинства заказчиков Вовы в этом году свадьбы, дни рождения в Европе. Из Канады туда сейчас быстрее, чем из Украины. Но я по такой логике откладывала уже переезд. Сначала мы не ехали из-за новогодних корпоративов, потом все праздновали дни рождения в феврале здесь. Да и Вова здесь в основном работает годами у одних и тех же заказчиков. Кому надо, те закажут и из Канады", - отметила Екатерина.

Пост жены Владимира Остапчука

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука объявила, что они покидают Украину. Семейство решило эмигрировать в Канаду и уже даже начало продавать имущество.