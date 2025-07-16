Жена Остапчука раскрыла свой заработок и ответила на упреки, что без мужа ничего не достигла

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Жена ведущего Владимира Остапчука ответила на упреки, что без мужа ничего не достигла.

Блогерша Екатерина Полтавская порой получает различные комментарии с критикой. Есть и такое, что избранницу шоумена упрекают, что она, мол, у нее без него ничего бы не было. Екатерина не сдержалась и решила ответить. В своем Telegram-канале блогерша поделилась, что согласна с тем, что нужно быть независимой. Жена Остапчука заверила, что собственный доход у нее есть. В частности, Екатерина снимает рекламные ролики в Instagram, с чего и получает доход. Блогерша также отметила, что это она делает самостоятельно, и муж ей в этом не помогает.

"Писали, что вообще-то надо быть независимой от мужа. Согласна, но что делать, если я онлайн зарабатываю намного больше, чем могу зарабатывать со своей профессии офлайн? Это не достижение - зарабатывать на том, что сторис снимаешь? За меня их Вова снимает? За меня шутит? За меня делает эффективно рекламу?" - возмутилась Екатерина.

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Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/poka.tya

Блогерша добавила, что не видит ничего плохого в том, что у нее реализованный муж. Также она отметила, что ей комфортно жить за его счет. При этом у Екатерины все же есть собственный доход, который тратит на себя.

"Вот когда мужчина сам ничего не достиг и женщина его не достигла - то это другое. Но если у тебя успешный муж, то нельзя жить за его счет и не тратить свои деньги на себя...Ну-ну", - добавила Екатерина.

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука объявила об их переезде в новый дом. Избранница шоумена также призналась, что стало причиной этого решения.