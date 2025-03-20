Жена Остапчука раскрыла, в какой стране отдыхает с мужем, и показалась с трехмесячным сыном

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука похвасталась своим путешествием с семьей.

В своем фотоблоге Екатерина рассказала, что вместе с мужем и трехмесячным сыном Тимофеем они приехали в Париж. Ранее блогерша делилась, что на самом деле туда должен был ехать только шоумен по рабочим делам, но она с малышом предложила составить ему компанию.

Жена Владимира Остапчука с их трехмесячным сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Владимира Остапчука с их трехмесячным сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

Поэтому семья уже прогулялась по весеннему Парижу и осмотрела самые туристические места. В частности, Екатерина с Тимофеем сделала ряд фото на фоне Эйфелевой башни. Также звездные супруги посетили местные кафе и отведали кухню. По словам жены звезды, она уже неоднократно бывала в столице Франции, поэтому проводит время в удовольствие и ушла на шоппинг.

Жена Владимира Остапчука с их трехмесячным сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Владимира Остапчука с их трехмесячным сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

К слову, полет для трехмесячного ребенка был довольно легким. Екатерина отметила, что Тимофей не капризничал, а играл и спал, пока они летели из Польши во Францию.

Жена Владимира Остапчука с их трехмесячным сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Владимир Остапчук показал своего старшего сына Эвана и дочь Эмилию от бывшего брака. Шоумен поздравил мальчика с 7-летием.

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