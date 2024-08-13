Жена Остапчука рассекретила, какое имя выбрала для сына и будет ли на родах муж

Также Екатерина Полтавская призналась, когда они с шоуменом планируют отпраздновать свадьбу.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука продолжает делиться, как проходит ее беременность.

В этот раз блогерша Екатерина Полтавская рассекретила, какое они имя выбрали для малыша. В общем, как раньше делилась избранница шоумена, она с этим давно уже определилась. Супруги планируют назвать сына Тимофеем.

"Наш Тим! Тимофей! Приехали посмотреть на малыша. У него уже видео больше, чем у нас", – поделилась Екатерина.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Также жена Остапчука рассекретила, будет ли на родах присутствовать муж. В частности, супруги уже все решили. По словам Екатерины, они выбрали партнерские роды, другой вариант влюбленные не рассматривали.

"Да (у нас будут партнерские роды). В этом вопросе других вариантов быть не может для меня", — призналась Полтавская.

Пост жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Кстати, Владимир Остапчук официально женат. Впрочем, свадьбу с Екатериной Полтавской не праздновал. Блогерша объяснила, что сейчас для них это не ко времени. Тем не менее, свадьбе быть, правда, спустя несколько лет.

"Мы расписаны, а свадьбу планируем отпраздновать через несколько лет", — поделилась блогерша.

Пост жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, жена Владимира Остапчука находится на шестом месяце беременности. Недавно Екатерина Полтавская рассекретила, на какую дату у нее запланированы роды.

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