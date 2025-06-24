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Жена Остапчука рассекретила роскошный подарок от мужа на ее 25-летие
Избранница Владимира Остапчука 24 июня празднует день рождения. Екатерина Полтавская уже показала, как возлюбленный поздравил ее с праздником.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука рассекретила, что он ей подарил на 25-летие.
Блогерша Екатерина Полтавская 24 июня празднует день рождения. Более того, у избранницы шоумена в этом году еще и юбилей. Екатерине исполняется 25 лет. Одним из первых с праздником ее поздравил муж Владимир Остапчук. Он подготовил для блогерши сюрприз.
Ведущий попросил жену не выходить из комнаты. Тем временем Владимир Остапчук быстренько украсил торт свечами, взял их полугодовалого сына и пошел поздравлять жену.
"С днем рождения меня! Было приказано не выходить из комнаты. Тим хочет спать и не понимает, почему день рождения не у него", - не удержалась от шуток Полтавская.
Шоумен вручил жене на день рождения немалый букет розовых пионов. Также Екатерину ждала роскошная сумная от Chanel.
Напомним, недавно сыну Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской исполнилось полгода. Шоумен трогательно поздравлял маленького Тимофея и показывал, как мальчик за это время вырос и заметно изменился.