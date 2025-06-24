Жена Остапчука рассекретила роскошный подарок от мужа на ее 25-летие

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/poka.tya

Реклама

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука рассекретила, что он ей подарил на 25-летие.

Блогерша Екатерина Полтавская 24 июня празднует день рождения. Более того, у избранницы шоумена в этом году еще и юбилей. Екатерине исполняется 25 лет. Одним из первых с праздником ее поздравил муж Владимир Остапчук. Он подготовил для блогерши сюрприз.

Ведущий попросил жену не выходить из комнаты. Тем временем Владимир Остапчук быстренько украсил торт свечами, взял их полугодовалого сына и пошел поздравлять жену.

Реклама

Владимир Остапчук с сыном от Екатерины Полтавской / © instagram.com/poka.tya

"С днем рождения меня! Было приказано не выходить из комнаты. Тим хочет спать и не понимает, почему день рождения не у него", - не удержалась от шуток Полтавская.

Шоумен вручил жене на день рождения немалый букет розовых пионов. Также Екатерину ждала роскошная сумная от Chanel.

Именно такие подарки Екатерина Полтавская получила от Владимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно сыну Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской исполнилось полгода. Шоумен трогательно поздравлял маленького Тимофея и показывал, как мальчик за это время вырос и заметно изменился.