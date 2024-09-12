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Жена Остапчука рассекретила, сколько алиментов ведущий платит бывшей на двоих детей

Жена Остапчука рассекретила, сколько алиментов ведущий платит бывшей на двоих детей

Владимир Остапчук с Екатериной Полтавской и Елена Войченко / Фото: instagram.com/poka.tya

Также Екатерина Полтавская рассказала о знакомстве с родителями мужа.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука раскрыла сумму алиментов, которую он платит каждый месяц бывшей Елене Войченко.

В экс-супругов двое общих детей – 11-летняя Эмилия и 6-летний Эван. Они вместе с мамой живут в Канаде. Каждый месяц Владимир Остапчук платит на детей алименты. Как рассказала в своем Instagram Екатерина Полтавская, по закону муж должен платить детям каждый месяц 30 тысяч гривен. Владимир Остапчук же переводит сыну и дочери 30-50 тысяч гривен.

"По закону должен платить 30 тысяч гривен. Платит 30-50 тысяч гривен ежемесячно", — говорит блогер.

Пост жены Владимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya
Пост жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Екатерина Полтавская также вспомнила знакомство с родителями мужа. С папой Владимира Остапчука блогерша познакомилась через два месяца после начала их отношений, а вот с мамой – через полгода. Избранница ведущего говорит, что это связано с тем, что родной человек мужа находился в другой стране. А вот о романе с молодой возлюбленной Владимир Остапчук родителям рассказал сразу же.

"Рассказал сразу. Где-то через неделю. А познакомилась я сначала с отцом в декабре 2022 года (начали встречаться в октябре), а с мамой – в апреле 2023-го (на момент, когда знакомилась с папой, мама была не в Украине)", – поделилась блогерша.

Пост жены Владимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya
Пост жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно супруга Владимира Остапчука делилась подробностями своей беременности. В частности, Екатерина Полтавская рассекретила, сколько килограмм уже набрала.

Владимир Остапчук с женой сообщили пол будущего ребенка

Владимир Остапчук с женой сообщили пол будущего ребенка

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