Жена Остапчука рассекретила срок беременности и как они решились на второго ребенка в Канаде

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — рассекретила срок беременности и призналась, как они решились на второго ребенка сразу после эмиграции в Канаду.

Пара уже воспитывает общего сына Тимофея, который появился на свет в декабре 2024 года. А это же Екатерина Полтавская беременна снова. Блогерша в Instagram говорит, что она сейчас находится на 15-й неделе. Избранница шоумена также поделился, что они планировали второго ребенка. Однако Екатерина Полтавская поставила условие — если удастся забеременеть с первого раза, иначе бы пополнение в семье отложили на год.

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«На самом деле мне было тяжело сознательно пойти на второго ребенка прямо сейчас, поэтому мы с Вовой договорились, что попробуем только один раз (один месяц) и если выйдет из первой попытки, значит, так надо и это судьба, а если не получится, то мы отложим эту идею на год. Как видите, получилось», — делится блогерша.

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Жена Владимира Остапчука с их сыном

Кстати, эта беременность, по словам Екатерины Полтавской, отличается от предыдущей. В общем, избранницу ведущего мучает токсикоз. От этого блогерша чувствует себя не лучшим образом.

«Кстати, токсикоз у меня до сих пор, но я почему-то забыла, как это было весело в первую беременность. Если бы помнила, возможно, не была бы такой смелой беременеть так быстро снова. Но вообще на этот раз все вообще не так, как было в первый», — добавила блогерша.

Отметим, для Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской этот ребенок станет вторым общим. Пара уже воспитывает сына Тимофея. Также у ведущего есть двое детей от первого брака — дочь Эмилия и сын Эван.

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