Жена Остапчука рассказала, на каком сроке беременности она находится, и назвала дату родов

Владимир и Екатерина Остапчук с сыном / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Беременная жена телеведущего Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук, рассказала, когда родит второго ребенка, и откровенно поделилась непростыми подробностями своей беременности.

Знаменитость сейчас находится почти на 17-й неделе беременности. Супруги уже готовятся к появлению ещё одного малыша в семье. Впрочем, этот период для Екатерины оказался значительно сложнее, чем предыдущая беременность. Блогерша признается, что токсикоз до сих пор не прошел. Более того, даже обычная физическая активность теперь дается ей с трудом. Иногда сил не хватает даже на то, чтобы подняться по лестнице.

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«Мне кажется, что я могу сломаться прямо сейчас после определенного количества подъемов — не то чтобы из-за спорта».

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Екатерина Остапчук

Екатерина Остапчук

Несмотря на сложности, Екатерина уже знает примерную дату, когда их семья пополнится. По прогнозам врачей, рождение второго ребенка супруги ожидают зимой — 18 февраля.

Семья Остапчуков

Кроме того, блогерша объяснила, почему они с мужем решились завести ребенка практически сразу после переезда в другую страну. По её словам, супруги не видели смысла откладывать это решение на неопределённый срок.

«Да и чего же ждать? Что изменится через год, условно говоря. Ну, конкретно в нашем случае».

Екатерина Остапчук

В то же время Екатерина призналась, что при других обстоятельствах могла бы по-другому отнестись к решению о беременности. В частности, блогерша не уверена, решилась бы она на это сейчас, если бы они с Владимиром продолжали жить в Украине, учитывая ситуацию в Киеве и области.

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Сообщение Екатерины Остапчук

Напомним, недавно Екатерина Остапчук сообщила, что во второй раз станет мамой. Впоследствии супруги раскрыли и пол будущего ребенка.

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