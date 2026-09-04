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Жена Остапчука рассказала, на каком сроке беременности она находится, и назвала дату родов
Екатерина Остапчук рассказала о своем самочувствии.
Беременная жена телеведущего Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук, рассказала, когда родит второго ребенка, и откровенно поделилась непростыми подробностями своей беременности.
Знаменитость сейчас находится почти на 17-й неделе беременности. Супруги уже готовятся к появлению ещё одного малыша в семье. Впрочем, этот период для Екатерины оказался значительно сложнее, чем предыдущая беременность. Блогерша признается, что токсикоз до сих пор не прошел. Более того, даже обычная физическая активность теперь дается ей с трудом. Иногда сил не хватает даже на то, чтобы подняться по лестнице.
«Мне кажется, что я могу сломаться прямо сейчас после определенного количества подъемов — не то чтобы из-за спорта».
Несмотря на сложности, Екатерина уже знает примерную дату, когда их семья пополнится. По прогнозам врачей, рождение второго ребенка супруги ожидают зимой — 18 февраля.
Кроме того, блогерша объяснила, почему они с мужем решились завести ребенка практически сразу после переезда в другую страну. По её словам, супруги не видели смысла откладывать это решение на неопределённый срок.
«Да и чего же ждать? Что изменится через год, условно говоря. Ну, конкретно в нашем случае».
В то же время Екатерина призналась, что при других обстоятельствах могла бы по-другому отнестись к решению о беременности. В частности, блогерша не уверена, решилась бы она на это сейчас, если бы они с Владимиром продолжали жить в Украине, учитывая ситуацию в Киеве и области.
Напомним, недавно Екатерина Остапчук сообщила, что во второй раз станет мамой. Впоследствии супруги раскрыли и пол будущего ребенка.