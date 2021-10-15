Жена Остапчука рассказала, на кого они записали приобретенный дом и почему

Жена Остапчука рассказала, на кого они записали приобретенный дом и почему

Кристина по специальности — нотариус.

Недавно шоумен Владимир Остапчук и его жена Кристина приобрели дом.

Сейчас идет строительство, супруги работают над дизайном. В программе "Зірковий шлях" Кристина подробнее рассказала, как будет выглядеть их семейное гнездышко.

"Там большая гостевая комната, кабинет Вовы. Он мечтает очень о библиотеке, там будет библиотека и там будет диванчик, который будет раскладываться. Вообще там будет четыре комнаты, где можно спать", — поделилась избранница Остапчука.

Она добавила, что дети Владимира от предыдущего брака Эмилия и Эван будут иметь в этом доме каждый по своей комнате. И еще одна — для будущего ребенка супругов. По словам Кристины, они сейчас активно работают над продолжением рода. А Остапчук признался, что мечтает больше о девочке, чем о мальчике. Ведущий объяснил это тем, что парня воспитывать труднее.

Также Кристина Остапчук рассекретила, на кого во время покупки был оформлен дом.

"Оформили на Владимира. Мало кто знает, на кого бы из собственников не оформлялось, если оно приобреталось в браке, то оно автоматически в равных частях. Если будет что-то, то я, как нотариус, все по-справедливому решу", — объяснила Остапчук.

Кристина добавила, что дом был куплен на деньги Владимира, хотя там есть и ее небольшая часть.

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