Жена Остапчука рассказала о пороке у сына и почему ему после года понадобится врачебное вмешательство

Екатерина Полтавская поделилась, что у маленьких детей такое часто случается.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о пороке в их двухмесячного сына.

На днях блогерша Екатерина Полтавская поделилась снимками с Тимофеем. Бдительные пользователи обратили внимание, что у мальчика что-то виднеется на ножке, так что поинтересовались, что с ней. Жена шоумена не стала скрывать и ответила, что у сына гемангиома. Однако Екатерина Полтавская сразу успокоила подписчиков и заверила, что ничего страшного в этом нет.

Владимир Остапчук с женой и сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Жена ведущего говорит, что у маленьких детей такое часто случается. В частности, после года гемангиому можно удалить лазером. Впрочем, по словам Полтавской, большая ее часть может исчезнуть сама по себе.

"Гемангиома (сосудистое образование). Она часто случается у деток. Это ничего страшного. Удаляется лазером после года, но большая часть может исчезнуть и сама по себе", — ответила блогерша.

Жена Владимира Остапчука с их сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Владимир Остапчук показывал, как изменился его двухмесячный сын. К слову, за это время мальчик уже заметно подрос.

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