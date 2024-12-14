Жена Остапчука рассказала о трудностях после рождения сына: "Час проплакала"

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша и бизнесвумен Екатерина после выписки из роддома приехала домой.

В своем фотоблоге Екатерина поделилась своими первыми впечатлениями от материнства. По словам блогерши, она столкнулась с рядом трудностей, когда оказалась наедине с новорожденным сыном Тимофеем. В частности, отметила, что настолько привыкла к палате в роддоме, что теперь сложно привыкать к большему пространству – двухэтажному дому.

"Первая ночь дома. Дома кажется, что всего нужно по три экземпляра, чтобы стояло всюду и не нужно было ходить постоянно с первого на второй этаж. Но несмотря на это, я нудела, что трех ванных комнат недостаточно. Все какое-то неадаптированое для младенца", — призналась блогерша.

Жена Владимира Остапчука о материнстве / Фото: instagram.com/poka.tya

К тому же все накопившееся привело к ухудшению эмоционального состояния новоиспеченной мамы. Однако жена Остапчука убеждена, что со временем все станет на свои места, а пока ей нужно время на адаптацию к новому статусу.

"Когда мы только вернулись домой, мне почему-то показалось, что я забыла все, что мне рассказывали последние три дня педиатры и тд. У меня появилась паника, что я не понимаю, как сделать так, чтобы дома было удобно, как в роддоме, к которому я привыкла. В итоге я просто час после возвращения домой проплакала. А потом поговорила с собой и решила, что все равно у него нет запасных родителей, поэтому все трудности придется проходить нам. Неприятно, конечно", - добавила бизнесвумен.

Жена Владимира Остапчука о материнстве / Фото: instagram.com/poka.tya

Кроме того, избранница шоумена рассказала о состоянии малыша. Екатерина говорит, что он достаточно спокоен. И к тому же с помощью Владимира у нее достаточно времени на себя.

"Ночью все было супер. За исключением того, что я не спала, хотя малыш спал почти постоянно. И Вова сполна выполняет свои обязанности, поэтому я имею возможность спать и заниматься своими делами. Но пока я в режиме тревоги и не могу позволить себе даже сон. Да и Тим такой хороший, что все равно все классно. Просто нужно привыкнуть к изменениям", - подытожила Екатерина Остапчук.

Напомним, недавно Владимир Остапчук с женой показывали, какими были первые минуты сына в роддоме и на кого он больше похож.

Читайте также: