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Жена Остапчука разбила его телефон во время ссоры и мастерски вышла из ситуации: "Не все дома"
Блогерша призналась, что сразу компенсировала возлюбленному поврежденный гаджет.
Супруга ведущего Владимира Остапчука - блогер Екатерина Полтавская - рассказала об их громком семейном скандале.
Жена знаменитости поделилась, что утро у них в семье пошло наперекосяк. В фотоблоге Екатерина отметила, что была в ярости на Владимира настолько, что ей очень трудно удавалось удерживать эмоции. В результате, по словам блогерши, она разбила телефон возлюбленного о стену. После этого она осознала, что натворила, и решила порадовать ведущего телефоном уже более новой модели.
"Вы часто пишете, что хотели бы такую жену, как я, поэтому, чтобы быть честной: утром во время ссоры я поверила в себя и бросила в стену первое, что попалось под рукой - телефон Вовы. Поэтому купила ему новый 16 рго вместо 15 pro", - удивила блогерша.
Правда, на ситуацию Екатерина смотрит с юмором. И добавляет, что в будущем будет избегать повреждения таких ценных вещей.
"Получается, больше ничего бросать не буду или буду выбирать что-то подешевле. Так и не скажешь, что у нее не все дома", - с юмором подытожила жена звезды.
Напомним, недавно Владимир Остапчук с семьей побывал на отдыхе за границей. Его жена Екатерина после возвращения заявила об ухудшении самочувствия.