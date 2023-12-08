Жена Остапчука разнесла Ефросинину, которая наотрез отказалась с ним вести корпоратив

Жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская разнесла Машу Ефросинину после того, как та отказалась выходить на одну сцену с ведущим.

Правда, в сторис своей страницы в Instagram Полтавская показала свою реакцию на решение Ефросининой, раскритиковав ее недавнее интервью с Анной Тринчер.

Так, Полтавская упрекнула Ефросинину в том, что она пристыдила Тринчер за покупку дорогого авто во время войны, а в то время на интервью сидела в золотых украшениях стоимостью более тысячи евро.

"А Cartier не делает нимб из золота? Хочу подарить Маше на Новый год", — написала Полтавская в фотоблоге.

Жена Остапчука об интервью Ефросининой с Тринчер / Фото: instagram.com/poka.tya

Вместе с тем жена Остапчука обвинила ведущую в двойных стандартах и противоречии ее поведения. Мол, "наталкивали" украинский, так она и перешла, хотя, по словам ведущей, украинский язык для нее не родной. Также Екатерина считает, что Ефросинина "нечаянно" прорекламировала российский сериал. А также осуждает дорогую жизнь одних, а сама тоже от ее не отказывается:

"Я тоже против того, чтобы показывать, как муж дарит Porsche. Потому что мне не дарят. Но я, как и Маша, за то, чтобы лайкать и поддерживать подругу, которая сейчас на лакшери отдыхе возле океана, который стоит как половина того Porsche ( а он же новый). Потому что друзей нужно поддерживать. Горжусь четкой позицией", — написала Полтавская, смеясь над позицией Ефросининой.

Жена Остапчука об интервью Ефросининой с Тринчер / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Остапчука об интервью Ефросининой с Тринчер / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, что на днях Маша Ефросинина во время интервью с Анной Тринчер упрекнула ее в том, что во время полномасштабной войны блогерша хвасталась в соцсетях Porsche, который ей подарил Александр Волошин. После этого Волошин гневно разнес Ефросинину, обвинив ее в двойных стандартах. Мол, во время разговора с Тринчер сама Маша сидела в золотых украшениях элитного ювелирного бренда, где всего один браслет стоит более тысячи евро.

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