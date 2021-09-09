Жена Остапчука с кольцом на безымянном пальце показала, как выглядела 12 лет назад

Жена Остапчука с кольцом на безымянном пальце показала, как выглядела 12 лет назад

В 2009 году Кристина начала свою карьеру.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука — Кристина — показала, как выглядела 12 лет назад.

Так, именно в 2009-м она начала свою карьеру нотариуса и нашла архивные фото того времени. Снимки избранница шоумена опубликовала в своих Instagram-stories. На кадрах Кристина появилась со светлыми прядями и щечками.

Кристина 12 лет назад / instagram.com/kristygor

Кристина вспомнила, как все говорили ей, что стать нотариусом в столице невозможно. Со своей стороны, она отметила, что если есть желание — нет ничего невозможного.

"Вспомнила, что тогда в 2009-2010 я еще не была публичной личностью, но меня уже приглашали на интервью, как молодого нотариуса", — поделилась Остапчук.

instagram.com/kristygor

На фотографиях Кристина появилась с кольцом на безымянном пальце. Или это просто украшение, или на тот момент она была помолвлена с другим, пока неизвестно.

Напомним, на днях жена Остапчук выписалась из больницы после операции. Кристина показала, как о ней заботится любимый.

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