Жена Остапчука с розой в голове и с платком на бедрах страстно станцевала с мужем

Жена Остапчука с розой в голове и с платком на бедрах страстно станцевала с мужем

Кристина показала яркое видео с дня рождения.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк, похоже, до сих пор отходит от своего дня рождения.

После того, как девушка показала яркие фото с "цыганской вечеринки", которую ей устроил Остапчук, она поделилась видео с события.

На странице в Instagram Горняк разместила ролик, в котором предстает в образе настоящей цыганки. С розой в голове, красными губами, в корсете и с платком на бедрах Кристина выглядела очень убедительно.

В видео фанаты жены Остапчука увидят, как весело она с ним зажигала под цыганские мотивы, каким был праздничный торт, а также кого пригласили выступить на празднике.

"Табор уходит в небо! Это видео было готово еще в сам день рождения. Но, я хотела его посмотреть раз 100, чтобы пережить каждый раз эту crazy атмосферу, а затем поделиться с вами. Посмотрите и проживите со мной еще раз это праздник! Вот без лишней лести у меня был самый крутой день рождения! Веселый и яркий, с лучшими людьми, веселыми мотивами и gipsy традициями!" — рассказала Горняк.

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