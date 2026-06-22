Жена Остапчука сделала тревожное признание о том, как едва не подорвала своё здоровье из-за похудения

Екатерина Остапчук

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина откровенно рассказала о расстройстве пищевого поведения и страхе его рецидива.

26-летняя блогерша затронула непростую для себя тему после активных дискуссий в Сети вокруг советов по похудению. Екатерина призналась, что болезненно реагирует на рекомендации по диетам от людей без профильного образования. По её словам, именно такие советы когда-то существенно повлияли на её жизнь. В подростковом возрасте она пыталась соответствовать модным стандартам худобы, хотя и без того имела стройную фигуру. Это привело к серьезным последствиям для здоровья и психологического состояния. Теперь блогерша убеждена, что неосторожные советы могут нанести людям большой вред.

«Нужно на законодательном уровне запретить давать советы по питанию и диетам людям без соответствующего образования, потому что некоторые советы приводят к необратимым последствиям. Я в 16 лет так много наслушалась и довела себя до расстройства пищевого поведения, отсутствия менструаций и зацикленности на еде», — написала Остапчук.

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Пост Екатерины Остапчук

Екатерина вспомнила, что тогда её мысли почти полностью были сосредоточены на еде и подсчёте калорий. Она тщательно контролировала каждый приём пищи, однако это только ухудшало ситуацию. Впоследствии строгие ограничения сменились срывами, что привело к набору веса и новым переживаниям. Даже сейчас блогер признает, что эти воспоминания остаются для неё чрезвычайно болезненными.

«Я тогда и так была очень худой, но почему-то решила, что нужно следовать тренду — худеть, как все. Засыпала и просыпалась с мыслями о еде. В итоге начала срываться, объедаться как никогда, набирать вес. Годами не могла его сбросить. Для меня это триггерная тема. Ужасный период. Взвешивала каждый огурец, чтобы уложиться в 1200 калорий. До сих пор боюсь вернуться в то состояние», — поделилась супруга шоумена.

Впоследствии, по словам Екатерины, ситуация постепенно изменилась. Она отметила, что во многом ей помогло изменение отношения к питанию. Также на этот период пришлось начало отношений с Владимиром Остапчуком.

«Я просто неосознанно подстроилась под его режим питания (он ест три раза в день без перекусов и при этом не ограничивает себя и ест в любое время). Так я похудела на 10 кг за несколько месяцев сама по себе, не ставя перед собой такой цели, и с тех пор не набираю вес, потому что у меня исчезла зацикленность на еде и я больше не ругаю себя за неё», — пояснила блогерша.

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Пост Екатерины Остапчук

Екатерина подчеркнула, что для неё самым важным стало избавиться от постоянного контроля и тревоги, связанных с едой. В то же время она поддержала людей, которые сейчас переживают подобное.

«У меня действительно сработала схема: если не переедать, вес не набирается. Но вот эта зацикленность на еде — это буквально болезнь, которая разрушает жизнь. Очень сочувствую всем, кто сейчас находится на этом этапе. Но знайте, что выйти из него возможно», — подытожила Остапчук.

Напомним, ранее супруга Владимира Остапчука назвала стоимость роскошного обручального кольца Tiffany.

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