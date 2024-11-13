Жена Остапчука снялась в пальто на голое тело и рассекретила вес на последних месяцах беременности

Уже в декабре Екатерина Полтавская впервые станет мамой.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука порадовала новой беременной фотосессией.
Блогерша Екатерина Полтавская снялась в профессиональном фотосете. Избранница шоумена позировала перед объективом фотокамеры в темно-синем пальто в полоску, которое она надела на голое тело. 24-летняя Катя демонстрировала свой заметно округлый животик.
Кроме того, супруга Владимира Остапчука рассекретила вес на последних месяцах беременности. К слову, супруги станут родителями уже в декабре. Так вот, сейчас Екатерина Полтавская весит 60 килограммов. За время беременности блогерша набрала 6 кило.
"Дома я веса прячу от греха подальше. Сейчас 60 кило. Плюс 6 кило", — остроумно написала Екатерина Полтавская.
Напомним, недавно жена Владимира Остапчука заставила пользователей сильно волноваться за нее. Избранница ведущего попала в больницу с угрозой преждевременных родов. Блогерша некоторое время провела в медучреждении и делилась, как себя чувствует.
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