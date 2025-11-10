Жена Остапчука сообщила о болезни их 11-месячного сына: "Едем к врачу"

Владимир Остапчук с женой и сыном

Реклама

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - блогерша Екатерина Полтавская - сообщила о болезни 11-месячного сына.

Маленький Тимофей стал чувствовать себя плохо, у него поднялась температура. В частности, мальчик весь день и полночи спал, а потом проснулся с истерикой. Сначала избранница шоумена считала, что причиной этого были зубы, которые начали лезть. Однако проблема оказалась не эта. Сын Остапчука впервые заболел.

"Температура вчера (9 ноября - прим. ред.) была все-таки не из-за зубов, заболел. Я ночью была в шоке. Он вчера спал почти весь день, на ночной сон лег в 17, проснулся в 4 утра с истерикой. Вова в 5 утра поехал на канал на эфир. В 9 пришла няня. Я выжила", - поделилась блогерша.

Реклама

Жена Владимира Остапчука с их сыном

Наконец, супруги решили отвезти сынишку на осмотр к педиатру, чтобы врач осмотрел мальчика и назначил лечение.

"Едем к врачу. У меня ближайшие дни будет мамский контент. Если кого-то не устраивает, то сочувствую, что еще сказать", - добавила Екатерина.

Жена Владимира Остапчука с их сыном

Напомним, недавно жену Владимира Остапчука обозвали "любовницей". Екатерина Полтавская ответила на обвинения и раскрыла, в каком статусе был шоумен в начале их отношений.