Жена Остапчука состригла волосы у его парикмахера и похвасталась результатом: фото до и после

Екатерина Остапчук

Реклама

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука прибегла к смене имиджа.

В частности, блогерша Екатерина Остапчук наведалась в салон красоты и подстригла свои длинные волосы. Теперь у 25-летней избранницы шоумена несколько уменьшилась длина прически. Счастливая она попозировала перед зеркалом и призналась, что в течение многих лет имела страх ошибиться с мастером. Поэтому в конце концов, записалась к тому, кому доверяет Владимир.

"Я так долго решалась на стрижку. Просто имею много негативного опыта. В итоге пошла к мастеру мужа. Он стрижет его уже девять лет. Я даже не показывала референс. Просто доверились", — призналась Екатерина.

Реклама

Екатерина Остапчук: фото до и после стрижки: фото до и после стрижки

На такое обновление прически уже отреагировали пользователи в Сети. Они отметили, что жене Остапчука очень подходит такая длина и наделали комплиментов ее внешности.

Мне нравится, красавица ты.

Очень необычно.

Вы красивая девушка, что ни сделай, что ни надень — все красиво. Вы красавица.

Прическа стильная и такая, что освежила. Парикмахера оставляйте, будет семейным. Скоро Тиму на стрижку.

Напомним, недавно ряд звезд начал все чаще прибегать к изменениям в своих образах. Так, на днях Леся Никитюк также показалась с окрашенными волосами и рассказала о нюансе.