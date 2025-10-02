- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 776
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Остапчука состригла волосы у его парикмахера и похвасталась результатом: фото до и после
Екатерина рассказала о первых впечатлениях от новой прически.
Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука прибегла к смене имиджа.
В частности, блогерша Екатерина Остапчук наведалась в салон красоты и подстригла свои длинные волосы. Теперь у 25-летней избранницы шоумена несколько уменьшилась длина прически. Счастливая она попозировала перед зеркалом и призналась, что в течение многих лет имела страх ошибиться с мастером. Поэтому в конце концов, записалась к тому, кому доверяет Владимир.
"Я так долго решалась на стрижку. Просто имею много негативного опыта. В итоге пошла к мастеру мужа. Он стрижет его уже девять лет. Я даже не показывала референс. Просто доверились", — призналась Екатерина.
На такое обновление прически уже отреагировали пользователи в Сети. Они отметили, что жене Остапчука очень подходит такая длина и наделали комплиментов ее внешности.
Мне нравится, красавица ты.
Очень необычно.
Вы красивая девушка, что ни сделай, что ни надень — все красиво. Вы красавица.
Прическа стильная и такая, что освежила. Парикмахера оставляйте, будет семейным. Скоро Тиму на стрижку.
Напомним, недавно ряд звезд начал все чаще прибегать к изменениям в своих образах. Так, на днях Леся Никитюк также показалась с окрашенными волосами и рассказала о нюансе.