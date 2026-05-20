Жена Остапчука срочно перенесла операцию перед выездом из Украины: "Лучше не рисковать"

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Реклама

Жена ведущего Владимира Остапчука — блогер Екатерина — перенесла операцию.

По словам избранницы шоумена, во время планового обследования врачи обнаружили у нее камни в желчном пузыре, поэтому медлить с лечением она не захотела. Екатерина советовалась с несколькими специалистами и все склоняли ее к удалению желчного пузыря. Врачи посоветовали не откладывать вмешательство, особенно учитывая предстоящий переезд в Канаду и планы блогера относительно еще одной беременности.

«На плановом чекапе у меня нашли камни в желчном. Я ждала консультации с хорошим врачом, потому что все-таки удаление желчного — серьезное решение. Сегодня проконсультировалась с врачом и она сказала, что если я планирую переезд и беременность, лучше не рисковать и удалить желчный, потому что мои камни появились не из-за плохой еды, а потому, что у меня от природы загиб, и, скорее всего, беременность это спровоцировала», — пояснила блогерша в Telegram-канале.

Реклама

Пост Екатерины Остапчук

Екатерина также объяснила, почему не стала откладывать операцию до переезда в Канаду. По словам блогера, там такое вмешательство стоит значительно дороже, а быстро попасть на процедуру практически невозможно. За операцию по удалению желчного в Украине звезда потратила 50 тыс. грн.

«В Канаде это стоит 5-8 тысяч долларов, а у нас — 50 тысяч гривен за все. А так как мы уже скоро уезжаем, делать операцию надо в ближайшее время, поэтому я и искала „на завтра“. Ну и в Канаде нельзя как у нас захотеть и сделать операцию в ближайшее время, а ждать месяцами я не могу и не хочу», — поделилась блогерша.

Также Екатерина призналась, что переживала по еще одной причине: это уже вторая операция под наркозом за последний месяц. О первом вмешательстве она решила не рассказывать публично. К счастью, операция уже осталась позади. Жена Остапчука поделилась, что сейчас постепенно приходит в себя после наркоза, хотя самочувствие пока еще не самое лучшее.

«Меня только что привезли в палату. Врача еще не было. Как прошла операция — пока не знаю. По ощущениям, я не очень хорошо отходила после наркоза, если сравнивать с предыдущей операцией. Начинает болеть и мне вкололи обезболивающее. Операция длилась час и дренаж мне не поставили, слава Богу», — поделилась Екатерина.

Реклама

Напомним, недавно звезду «Холостяка» Анастасию Половинкину госпитализировали после укуса клеща. Она показалась под капельницами — Тарас Цимбалюк уже отреагировал.

Новости партнеров