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Жена Остапчука станет совладелицей дома с бывшей мужа Горняк и выдвинула ей ультиматум
Екатерина на 25-й день рождения попросила у любимого о необычном подарке.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина рассекретила желаемый подарок от мужа.
Уже скоро возлюбленная ведущего будет праздновать день рождения. В Telegram-канале Екатерина отметила, что уже позаботилась о подарке себе. В частности, попросила у Владимира подарить ей часть дома, которую он имеет в собственности после развода с Кристиной Горняк. Теперь нотариус и блогерша станут совладельцами общего имущества.
"Мне же через 2 месяца 25 лет. Выбрала подарок от мужа. Сегодня (26 апреля – прим. ред.) он подарит мне договор дарения свою часть дома. Считаю, что отличный подарок. Как хорошо, что был подписан договор о разделе дома, за который так боролась вторая неделя, потому что теперь не надо ее разрешения, чтобы Вова мог подарить свою часть. Надо ли каждую неделю писать, что я иду выпить бокал с моим нотариусом и отпраздновать подписание договора? Чтобы это постоянно напоминало Кристине, что мы совладелицы дома", — написала жена звезды.
Блогерша объяснила, что муж будет поступать по закону, но она все же имеет еще одну цель. Екатерина признается, что таким образом хочет насолить Кристине, обвиняемой в хайпе. Но все же избранница Остапчука подчеркнула, что в будущем позволит продать дом Горняк при одном условии:
"Кстати, дом я позволю продать, если Кристина Викторовна просто перестанет врать. Я еще два дня назад просила прекратить срач и не винить меня ни в чем. Но дешевые манипуляции продолжились. Говорит, что если не дадут ей разрешения на продажу дома, то это будет означать, что я хочу продолжать скандалы и держаться за прошлое. Серьезно? Ты 2,5 года писала о доме. Ты 2,5 года устраивала скандалы. Он держался за то, что знает, что ты не вкладывала деньги в дом. Перестать держаться за прошлое — это ли отдать тебе все свои деньги?" — выпалила Екатерина.
Напомним, недавно Екатерина Остапчук раскрыла тайное прошлое Кристины Горняк и неожиданно обвинила ее в незаконных схемах и романах с коррупционерами и женатыми.