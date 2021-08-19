Жена Остапчука трогательно поздравила его с важной датой в их семье

Сегодня пара празднует двойной праздник.

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая недавно устроила с любимым утренние танцы, сообщила о празднике в их семье.

Сегодня у супругов сразу два повода для торжества — два года со дня знакомства и год со дня предложения. Об этом Горняк рассказала в Instagram. Также избранница ведущего поделилась атмосферными черно-белыми фотографиями с Остапчуком.

Владимир Остапчук с женой / instagram.com/kristygor

"Тогда, два года назад, все могло произойти иначе! Ведь мы могли не встретиться, но Вселенная решила так, а она точно знает, что для нас лучше! Два года со дня знакомства. Год со дня предложения. Столько всего было за это время, но пусть так же, как на этих фото, мы всегда держим друг друга за руку, всегда смеемся, а самое главное, никогда не перестали быть собой! Ведь такими мы друг друга узнали и полюбили!" — написала Кристина.

Владимир Остапчук с женой / instagram.com/kristygor

В свою очередь, Остапчук сопроводил пост жены тремя смайлами в виде сердец.

Отметим, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк сыграли пышную свадьбу 15 октября 2020. До этого ведущий в течение 13 лет был женат на Елене Войченко, от которой у него двое детей. О разводе с Войченко Остапчук объявил в октябре 2019-го года.

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