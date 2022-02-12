Жена Остапчука в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах без любимого

Жена Остапчука в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах без любимого

Пара планировала отпуск вместе, но у телеведущего изменились планы.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука – Кристина – показала, как отдыхает на Мальдивах без любимого.

Супруги запланировали общий отпуск еще полгода назад, но у шоумена изменились планы. Поэтому в путешествие отправилась сама нотариус.

instagram.com/vova_ostapchuk

В фотоблоге избранница звезды показала, как проводит время. Так, после длительного перелета Кристина решила несколько часов поспать, а затем надела купальник и пошла в бассейн в своем номере.

instagram.com/kristygor

Также Остапчук похвасталась стройностью в бикини перед зеркалом. Жена знаменитости поделилась планами на день. Так, сегодня она не изменит своему правилу и распакует чемоданы и соберется на велопрогулку по острову.

instagram.com/kristygor

Кристина пообещала спамить мальдивским контентом, поскольку на острове ей хочется фотографировать все, настолько там красиво.

Читайте также: