Жена Остапчука в честь дня рождения любимого засветилась в стильном семейном фотосете

Артисту исполнился сорок один год.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук празднует свое 41-летие 27 сентября.

По случаю праздника супруга Екатерина звезды поделилась в соцсетях нежной семейной съемкой, которая покорила Сеть. В своем Instagram возлюбленная Остапчука опубликовала серию фотографий, сделанных на фоне живописных холмов и деревянного домика.

Для фотосета Екатерина надела голубую рубашку и черные брюки, Владимир появился в полностью черном костюме, а их маленький сын Тимофей позировал в светлом костюме с шортами и кофточкой с коротким рукавом.

Избранница Владимира нежно подписала фотографию. Под постом Екатерина отметила детство ведущего и то, что любит его.

"41! Маленький Вова гордился бы тобой, я уверена. Люблю тебя", — подписала фото избранница Остапчука.

Серия снимков собрала множество лайков и теплых комментариев от поклонников, которые не только поздравляли супругов с праздником, но и восхищались их изысканным семейным стилем:

  • Поздравляем самого счастливого папу с днем рождения! Очаровательная семья!

  • Какие фото! С днем рождения!

  • Вы очень хорошая семья! Поздравляю

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука Екатерина ошеломила подписчиков невероятной стройностью и поделилась своим весом, признавшись, что так мало весила еще в школьные годы. Знаменитость также показала подтянутый животик, который вызвал восхищение фанатов.

