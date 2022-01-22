Жена Остапчука в кожаном мини-платье соблазнительно раздвинула стройные ножки

Кристина восхитила новым дерзким кадром.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука – Кристина – произвела фурор в Сети новым соблазнительным кадром.

В своем Instagram нотариус разместила фотографию, на которую позировала, сидя на белом кубе, в черном кожаном мини-платье. Наряд подчеркнул стройную фигуру и бюст избранницы звезды. Блогерша собрала волосы, надела ботфорты, массивное ожерелье и часы. В кадре Остапчук соблазнительно раздвинула ножки.

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor

"Если нарушать "правила", то критика неизбежна! Но как по-мне, то в этом и есть свобода! Кого у меня тут больше, тех кто живут по правилам социума или тех, кто "позволяет" себе быть небольшим "нарушителем"? А, признавайтесь?!" — обратилась Кристина к фолловерам.

В ответ ошеломленные подписчики засыпали Кристину комплиментами. В частности, они писали, что блогерша очень сексуальная.

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