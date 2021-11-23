Жена Остапчука в красном мини-платье засветила обнаженные стройные ноги

Кристина описала, почему прекрасно быть женщиной.

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк порадовала поклонников серией новых красивых снимков.

Недавно нотариус приняла участие в съемках, во время которых примеряла эффектное красное мини-платье с соблазнительным вырезом в зоне декольте. Игривый образ Горняк дополнила черными лакированными сапогами.

instagram.com/kristygor

Под фото Кристина отметила, что женщиной быть прекрасно и объяснила почему.

"Сколько силы в нас хрупких! Сколько идей и планов! Сколько энергии - ну не кайф?! Сегодня утром мой муж зайдя в ванную сказал: "Господи, каждое утро краситься - это ж как утомительно…" а я думаю, что может и утомительно, но что-то в этом есть! Надел красивое, яркое платье, сапожки на голые ножки и все… и вопросы решаются быстрее и внимание вокруг и сама себя ощущаешь богиней!" – отметила Горняк.

instagram.com/kristygor

Муж девушки Владимир Остапчук не оставил пост жены без внимания и прокомментировал его так: "На обложку журнала – немедленно!"

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