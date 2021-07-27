Жена Остапчука в купальнике восхитила стройными длинными ножками

Кристина опубликовала эффектный кадр из Турции.

Жена известного ведущего Владимира Остапчука — Кристина уже вернулась с отдыха в Турции и имеет кучу красивых кадров из отпуска в своем смартфоне.

Одним из них избранница шоумена решила поделиться со своими подписчиками в Instagram. Нотариус опубликовала в ленту фотоблога снимок, на котором позирует в купальнике, лежа на шезлонге у бассейна. Кристина игриво посветила стройными, длинными ножками.

instagram.com/kristygor

В посте красавица оставила цитату из книги Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".

"Быть непохожей на других... это грех, который не прощает ни одно общество. Посмей быть непохожим на других – и тебя предадут анафеме!". Посмею", — написала Остапчук.

В комментариях подписчики оценили фигуру любимой Владимира.

Вы роскошно выглядите

Очень красивая

Роскошь

Напомним, ранее жена Остапчука в розовом бикини похвасталась стройной фигурой. Кристина показывала, как наслаждалась отдыхом в Каппадокии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку