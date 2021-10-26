Жена Остапчука в мини-платье и ботфортах устроила эротический фотосет

Кристина показала, что может быть разной.

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина показалась поклонникам с новой стороны.

Так, на странице в Instagram девушка разместила горячее видео, снятое во время одного из недавних фотосетов. В ролике избранница ведущего предстает в коротком черном платье и высоких ботфортах на каблуке. Волосы госпожи Остапчук собраны в пучок.

Кристина сидит на кубе и игриво задирает ножку в гору.

"А почему бы и нет? Люблю свои разные стороны! Бываю строгой и деловой в работе, бываю кокеткой в баре, бываю сосредоточенной под просмотр сериала, а бываю вот такой – с чертиками и огоньками в глазах! Со мной никогда не соскучится любимый!" – уверенно заявила Кристина.

Подписчики страницы возлюбленной Остапчука отметили, что она очень многогранна и именно такой должна быть настоящая женщина.

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