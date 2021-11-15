Жена Остапчука в нижнем белье и ботфортах задумалась об аскезе

Кристина поделилась любопытными мыслями.

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк порадовала поклонников пикантным кадром из новой фотосессии.

Нотариус у себя в Instagram запостила кадр, на котором предстает в черных ботфортах, нижнем белье, мини-шортах и белоснежной шляпке. В таком виде госпожа Остапчук позировала на кубе.

Вместе с тем Кристина поделилась, что задумалась над тем, чтобы "взять аскезу".

instagram.com/kristygor

"Аскеза - понятие, обозначающее намеренное и сознательное самоограничение... Слышала я, что есть такие кармические вещи, за которые можно поторговаться, предложив взамен какую-нибудь аскезу. Мои подруги брали аскезу на шоппинг, и целый месяц ( ровно 30 дней) под любым предлогом ничего себе не покупали. Даже лишние носки…Было им, кстати, достаточно сложно, они ещё те шопоголики. Можно делать аскезу на желание, например: загадываете себе желание, только оно должно быть, я думаю, достаточно реальным и не связанным, например с другим человеком, а конкретно с тобой. Загадав - думаешь, что взамен за это желание ты готов сделать, в чем себя ограничить и создать даже некий дискомфорт", - объяснила Горняк.

Кристина уверена, что вся энергия, которую вы будете вкладывать в исполнение своей аскезы, будет идти непосредственно на реализацию вашего желания и вы сами это почувствуете.

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