Жена Остапчука восхитила фото их крошечного сына, которому исполнился месяц

В семье украинского ведущего Владимира Остапчука праздник.

10 января сыну знаменитости Тимофею исполнился один месяц. По этому случаю жена ведущего Екатерина Полтавская посвятила ребенку пост. В фотоблоге она собрала серию фото, на которых заметно, как мальчик растет. Похожую публикацию сделал и звездный отец, где восхитил фото с сыном. На череде фото малыш сладко спит у мамы с папой на руках в разных локациях.

Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Также они дополнили подборку снимками, как они праздновали первый маленький праздник. В частности, в день, когда малышу исполнился один месяц, звездные супруги купили кекс и свечу.

"Тему сегодня месяц. Любим сильно", — написали родители крохи.

Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

В комментариях пользователи, кроме поздравлений с праздником, принялись решать, на кого из родителей больше похож Тимофей:

Как он улыбается. Пусть растет счастливый и здоровый

Поздравляю! Копия мамочка, красивый

Какой сладенький. С Днем рождения, Тим

Становится похожим так на папу

Напомним, недавно певец Виктор Павлик поздравил с днем рождения свою 38-летнюю дочь Кристину и показал фото внука.

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