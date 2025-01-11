Жена Остапчука восхитила фото их крошечного сына, которому исполнился месяц

Семья показала, как отпраздновала особую дату.
В семье украинского ведущего Владимира Остапчука праздник.
10 января сыну знаменитости Тимофею исполнился один месяц. По этому случаю жена ведущего Екатерина Полтавская посвятила ребенку пост. В фотоблоге она собрала серию фото, на которых заметно, как мальчик растет. Похожую публикацию сделал и звездный отец, где восхитил фото с сыном. На череде фото малыш сладко спит у мамы с папой на руках в разных локациях.
Также они дополнили подборку снимками, как они праздновали первый маленький праздник. В частности, в день, когда малышу исполнился один месяц, звездные супруги купили кекс и свечу.
"Тему сегодня месяц. Любим сильно", — написали родители крохи.
В комментариях пользователи, кроме поздравлений с праздником, принялись решать, на кого из родителей больше похож Тимофей:
- Как он улыбается. Пусть растет счастливый и здоровый
- Поздравляю! Копия мамочка, красивый
- Какой сладенький. С Днем рождения, Тим
- Становится похожим так на папу
Напомним, недавно певец Виктор Павлик поздравил с днем рождения свою 38-летнюю дочь Кристину и показал фото внука.
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