Жена Остапчука восхитила развлечениями с мужем и годовалым сыном в снегу
Екатерина Полтавская показала, как они по-семейному проводят время.
Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука - блогерша Екатерина Полтавская - восхитила развлечениями с мужем и годовалым сыном в снегу.
Киев просто заснежило. Вокруг праздничная атмосфера и царит ощущение настоящей зимы. Поэтому, семья Остапчуков не упускает возможности и уже успела поразвлекаться на заснеженном дворе. Супруги купили годовалому Тимофею санки. Однако на них катался не только мальчик, но и Екатерина и даже Владимир.
Кроме того, семейство слепило снеговика. Более того, ему даже прицепили нос в виде морковки. Правда, он долго не продержался, поскольку маленький Тимофей видит снеговика по-другому.
Кстати, Екатерина Полтавская забавным фото продемонстрировала, каким выдался 2025 год. Сын супругов на санках и в обруче с оленьими рожками однозначно "подвел итоги".
