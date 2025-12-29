Жена Остапчука восхитила развлечениями с мужем и годовалым сыном в снегу

Владимир Остапчук с женой и сыном

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука - блогерша Екатерина Полтавская - восхитила развлечениями с мужем и годовалым сыном в снегу.

Киев просто заснежило. Вокруг праздничная атмосфера и царит ощущение настоящей зимы. Поэтому, семья Остапчуков не упускает возможности и уже успела поразвлекаться на заснеженном дворе. Супруги купили годовалому Тимофею санки. Однако на них катался не только мальчик, но и Екатерина и даже Владимир.

Владимир Остапчук с женой и сыном

Кроме того, семейство слепило снеговика. Более того, ему даже прицепили нос в виде морковки. Правда, он долго не продержался, поскольку маленький Тимофей видит снеговика по-другому.

Владимир Остапчук с сыном

Кстати, Екатерина Полтавская забавным фото продемонстрировала, каким выдался 2025 год. Сын супругов на санках и в обруче с оленьими рожками однозначно "подвел итоги".

Сын Владимира Остапчука

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука выдала причину его развода с бывшей Кристиной Горняк. Также Екатерина Полтавская заявила, что мама нотариуса шантажирует их семью.