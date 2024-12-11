Жена Остапчука впервые полностью показала сына и как муж поздравил ее с рождением малыша

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука впервые полностью показала новорожденного сына.

Блогерша Екатерина Полтавская родила первенца 10 декабря. Избранница шоумена долго не скрывала их малыша. В Instagram-stories Катя опубликовала кадры из палаты роддома, на которых показала, как Тимофей, именно так супруги назвали сынишку, сладко спит в люльке. На кадрах можно разглядеть личико мальчика.

"Представляете, это он лет через 13 заблокирует меня в Instagram, потому что я буду думать, что смешно отвечаю ему на сторис", — пошутила Екатерина.

Сын Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Владимира Остапчука также показала, как муж поздравил ее с рождением сыночка. Шоумен подарил возлюбленной большой букет розовых и белых тюльпанов. Когда Екатерина будет выписываться из роддома, ее будут ждать новые цветы.

"Это муж вчера (10 декабря – прим. ред.) поздравил. Первой моей фразой была: "А на выписку?". Сказал, что будут другие", — пошутила Екатерина.

Владимир Остапчук поздравил жену с рождением сына / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, 10 декабря Владимир Остапчук и его супруга стали родителями. В одном из роддомов Киева Екатерина Полтавская родила сына Тимофея. Для блогерши этот ребенок стал первым. Тем временем ведущий воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана от первого брака.

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