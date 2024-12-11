Жена Остапчука впервые полностью показала сына и как муж поздравил ее с рождением малыша

На кадрах можно разглядеть личико первенца Екатерины Полтавской.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука впервые полностью показала новорожденного сына.
Блогерша Екатерина Полтавская родила первенца 10 декабря. Избранница шоумена долго не скрывала их малыша. В Instagram-stories Катя опубликовала кадры из палаты роддома, на которых показала, как Тимофей, именно так супруги назвали сынишку, сладко спит в люльке. На кадрах можно разглядеть личико мальчика.
"Представляете, это он лет через 13 заблокирует меня в Instagram, потому что я буду думать, что смешно отвечаю ему на сторис", — пошутила Екатерина.
Жена Владимира Остапчука также показала, как муж поздравил ее с рождением сыночка. Шоумен подарил возлюбленной большой букет розовых и белых тюльпанов. Когда Екатерина будет выписываться из роддома, ее будут ждать новые цветы.
"Это муж вчера (10 декабря – прим. ред.) поздравил. Первой моей фразой была: "А на выписку?". Сказал, что будут другие", — пошутила Екатерина.
Напомним, 10 декабря Владимир Остапчук и его супруга стали родителями. В одном из роддомов Киева Екатерина Полтавская родила сына Тимофея. Для блогерши этот ребенок стал первым. Тем временем ведущий воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана от первого брака.
Читайте также: