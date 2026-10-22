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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Жена Остапчука впервые рассказала о серьезном кризисе в браке и как они оказались на грани развода

Екатерина Полтавская раскрыла причину проблем в отношениях и как к этому причастна бывшая избранница шоумена.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Владимир Остапчук с супругой

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/poka.tya

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — впервые рассказала о серьезном кризисе в их браке.

Избранница шоумена говорит, что в отношениях у них было все хорошо. Однако в какой-то момент начались ссоры. Причиной тому якобы стала бывшая жена Владимира Остапчука — Кристина Горняк. По словам Екатерины Полтавской, «она ее терроризировала». Тем временем блогерше было обидно. Она не понимала, почему это должно терпеть, поэтому срывалась на муже.

«Она, потому что в рандомный день уже после официального развода передумала разводиться, решила, что это я забрала у нее мужа, и начала террор. Мы долго не ссорились в отношениях и впервые поссорились из-за нее, потому что я обвиняла его в том, что я не должна это терпеть», — говорит Екатерина.

Жена Владимира Остапчука признается, что настолько была истощена из-за всех этих упреков в ее сторону, что просто хотела развестись с шоуменом. Однако тогда у пары уже был маленький сын. Катерина ответила Кристине публично и, мол, после этого ей стало легче.

Пост Екатерины Полтавской

Пост Екатерины Полтавской

«Мне было жалко себя. Я ни в чем не виновата, а ее аудитория меня булит из-за ее лжи. В один момент я даже хотела развестись из-за этого, но у нас уже был Тим. И тогда я впервые сорвалась и ответила ей публично. Это сделало мне легче тогда», — добавила Екатерина.

Напомним, недавно между нынешней и бывшей супругами Владимира Остапчука разгорелся новый скандал. Кристина Горняк стала участницей «Холостяка-15» и в визитке жестко высказалась о браке с шоуменом. Екатерине Полтавской это не понравилось, и она ответила на ее заявление. Наконец, впоследствии и сам Владимир Остапчук отреагировал на этот скандал и публично вступился в жену.

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