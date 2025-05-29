Жена Остапчука впервые рассказала о серьезных осложнениях во время родов: "Вова начал молиться"

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/poka.tya

Реклама

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука впервые рассказала о серьезных осложнениях, которые возникли у нее во время родов.

Из-за физиологических особенностей у блогерши Екатерины Полтавской было плановое кесарево сечение. Врачи должны были сначала достать из Кати сына, а потом зашить разрез от кесарева. Сначала все шло по плану. Однако потом что-то пошло не так. Екатерина говорит, что врачи долгое время не могли зашить разрез. Владимир Остапчук тогда очень сильно перепугался, что даже начал молиться, чтобы с его женой все было в порядке.

"У меня было запланировано кесарево сечение. Вове сказали, что за первые 15 минут достанут Тима, а потом еще минут 15-20 зашьют меня и привезут в реанимацию для наблюдения. Сначала действительно быстро достали Тимофея. Но потом что-то пошло не так и меня, видимо, минут 40 (или больше) не могли зашить. Вова в это время уже был с малым в другой палате и сказал потом, что начал молиться", - поделилась блогерша.

Реклама

Пост жены Владимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya

Екатерина говорит, что ее врач не могла пройти цервикальный канал. Она звала на помощь коллег, однако и те не могли ничем помочь. А времени оставалось мало, поэтому врач приняла решение зашивать. Наконец, оказалось, что у Полтавской было все хорошо. Врачи не могли пройти цервикальный канал из-за особенности его строения.

"Моя врач один за другим вызывала других врачей. Никто не мог пройти цервикальный канал. И после очередной попытки моя врач сказала: "Времени нет, надо принимать решение". Вы бы видели мое лицо в этот момент. Приняли решение все же зашить. И оказались правы, потому что потом на УЗИ посмотрели, что это просто особенность строения моего цервикального канала", - поделилась Екатерина.

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука призналась, что решила продать свой бизнес, который открыла полтора года назад. Блогерша объяснила, почему приняла такое решение.