Жена Остапчука вспомнила, как попала в жуткое ДТП: "Сломала спину, лежала прикованной к кровати"

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука – Кристина – рассказала, как ей восстановиться после аварии помогли друзья и музыка.

Жена Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – вспомнила, как попала в жуткую аварию.

ДТП произошло, когда любимой ведущего было всего 17 лет. К сожалению, она не прошла без серьезных травм. Кристина тогда сломала спину и почти два месяца не могла встать с постели.

"В 17 лет я попала в аварию и сломала спину. Я лежала почти два месяца прикованной к кровати...", — вспомнила Кристина.

Жена Остапчука рассказала о своей серьезной травме / Фото: instagram.com/kristygor

Нотариусу помогли музыка и друзья, которые постоянно проводили с ней время и поднимали ей настроение. Поэтому сейчас Христине также помогает музыка. Чтобы в жизни не произошло, нотариус включает любимые песни и поднимает настроение.

"Музыка и друзья – единственное, что мне поднимало настроение и спасало… Поэтому для меня – это настрой на жизнь… Чтобы в душе не творилось, включаю музыку и или танцую, или плачу.

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