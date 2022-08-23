Жена Остапчука вспомнила, как попала в жуткое ДТП: "Сломала спину, лежала прикованной к кровати"

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука – Кристина – рассказала, как ей восстановиться после аварии помогли друзья и музыка.
Жена Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – вспомнила, как попала в жуткую аварию.
ДТП произошло, когда любимой ведущего было всего 17 лет. К сожалению, она не прошла без серьезных травм. Кристина тогда сломала спину и почти два месяца не могла встать с постели.
"В 17 лет я попала в аварию и сломала спину. Я лежала почти два месяца прикованной к кровати...", — вспомнила Кристина.
Нотариусу помогли музыка и друзья, которые постоянно проводили с ней время и поднимали ей настроение. Поэтому сейчас Христине также помогает музыка. Чтобы в жизни не произошло, нотариус включает любимые песни и поднимает настроение.
"Музыка и друзья – единственное, что мне поднимало настроение и спасало… Поэтому для меня – это настрой на жизнь… Чтобы в душе не творилось, включаю музыку и или танцую, или плачу.
Читайте также: