Жена Остапчука выдала причину его развода с Горняк и заявила о шантаже со стороны ее мамы

Владимир Остапчук с женой и Кристина Горняк

Жена телеведущего Владимира Остапчука выдала причину его развода с нотариусом Кристиной Горняк и заявила о шантаже со стороны ее мамы.

Конфликт между нынешней и бывшей избранницами шоумена продолжает набирать обороты. На этот раз в своем Telegram-канале блогерша Екатерина Полтавская выдала причину второго развода ведущего. Владимир Остапчук якобы принял решение расторгнуть брак с Кристиной после того, как та поставила ему ультиматум: или она, или дети. К слову, от первого брака у шоумена есть сын и дочь.

"Жаль, что Вова в отношениях не собирал компромат. Или Кристина хочет сказать, что она не крыла его трехэтажным матом и не она разбила пол стулом?" - выдала Полтавская.

Переписка Владимира Остапчука с якобы мамой Кристины Горняк

Также жена Остапчука заявила, что их сейчас шантажирует мама Горняк Надежда. Женщина якобы угрожает слить видео, где ведущий "послал" Кристину во время той ссоры с ультиматумом. Также Полтавская возмущается, что мама Горняк вмешивается в дела о продаже дома. В качестве доказательства Полтавская показала переписку Остапчука с якобы его бывшей тещей.

Напомним, между нынешней и бывшей женами Владимира Остапчука возник новый конфликт. Екатерина Полтавская заявила, что Кристина Горняк терроризирует их семью и не дает продать дом, который был приобретен во втором браке шоумена.