Жена Остапчука з розовыми губами сыграла первую роль в кино: "Это еще та штучка"

Жена Остапчука з розовыми губами сыграла первую роль в кино: "Это еще та штучка"

Звезда сыграла секретаршу.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк давно мечтала попробовать себя в новом амплуа.

Владимир стал продюсером первого украинского фильма о блогерах «Любовь и блогеры". И, похоже, решил воплотить в жизнь мечту жены. Она получила роль секретарши Нины. Да и Кристине было, видимо, не сложно сыграть ее. Ведь в фильме она имеет дело с бумагами, а в реальной жизни жена Владимира нотариус.

Съемки фильма / instagram.com/kristygor

"Любовь и блогеры" — это будет очень смешной фильм с невероятными актерами, блогерами и профессиональной командой! Ну, чего стоит только мой вид. Секретарша — это еще та штучка ", — поделилась некоторыми подробностями Кристина.

Знаменитость даже уже успела показала первые кадры из фильма "Любовь и блогеры". Она перевоплотилась в типичную секретаршу с розовыми губами и яркими тенями.

Кристина Горняк в роли секретарши / instagram.com/kristygor

Напомним, Кристина Горняк в элегантном платье с глубоким декольте очаровала образом. Звезда побывала на церемонии вручения National Bloggers Awards.

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