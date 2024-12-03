Жена Остапчука заговорила о будущей свадьбе и впервые раскрыла, как он ей сделал предложение

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука заговорила о будущей свадьбе и впервые раскрыла, как муж сделал ей предложение.

В Instagram-stories блогерша Екатерина Полтавская поделилась, что предложения как такового не было. В частности, они обсуждали семейные планы на будущее и размышляли о рождении детей. Екатерина же была твердо настроена становиться мамой только в браке. Перед планированием беременности Владимир Остапчук позвал избранницу замуж, а на следующий день пара уже официально узаконила отношения.

"Мы обсуждали тему детей и я сказала, что если что, то по залету замуж не выйду, а он ответил: "Давай завтра распишемся?". Ну я решила, что пока предлагает и еще не до конца понимает, на что он подписался, то надо брать. Поэтому мы на следующий день пошли и расписались", — вспомнила Екатерина.

Пост Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Конечно, Владимир Остапчук знал, о каком именно предложении мечтала его избранница. Однако для этого необходимо было ехать в другую страну. Поэтому пара решила не ждать, а уже жениться. Однако шоумен пообещал жене, что у нее будет полноценное предложение и свадьба, но уже когда будет возможность это воплотить в жизнь.

"Он на самом деле знал, что я хочу красивое предложение в определенной стране, поэтому был вариант либо сделать так, как он сделал, либо ждать еще непонятно сколько, чтобы можно было сделать предложение красиво. Справедливости ради отмечу, что он мне пообещал, что будет и предложение и свадьба, когда будет возможность сделать так, как я всегда хотела", – добавила Екатерина.

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука показалась с шоуменом Андреем Данилко и поделилась впечатлениями от их встречи. Оказалось, что Екатерина Полтавская является поклонницей творчества артиста.

Читайте также: