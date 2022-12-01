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Жена Остапчука заговорила о бывших отношениях: "Боль заполонила сердца"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1337
Время на прочтение
2 мин
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Жена Остапчука заговорила о бывших отношениях: "Боль заполонила сердца"

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина поделилась личным.

Жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина – заговорила о своих бывших отношениях.

В Instargam-stories у Горняк спросили, можно ли после расставания дружить с экс-возлюбленным. Кристина, которая абсолютно ничего не рассказывает о вероятном разводе с Остапчуком, охотно поделилась своим опытом.

Кристина отметила, что почти со всеми дружит и даже поздравляет с праздниками.

"Я почти со всеми дружу. Общаюсь, поздравляем на праздники и т.д. Радуюсь за них и их достижения", — рассказала нотариус.

Впрочем, Кристина отметила, что не со всеми своими бывшими общается.

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor
Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Но не совсем со всеми. Есть те, с кем, к большому сожалению, общения не получилось. Потому что боль заполонила сердца", — добавила Кристина.

Отметим, в конце октября в СМИ начала распространяться информация, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк официально развелись. Пара пока не давала никаких комментариев по этой теме, однако своим поведением подтверждает эти новости.

В частности, они перестали делиться общим контентом, как делали это раньше. Ни Кристина, ни Владимир не поздравляли друг друга с праздниками. К тому же пара живет по отдельности.

Ведущий же, в свою очередь, прекратил носить обручальное кольцо, которое раньше никогда не снимал.

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Дата публикации
Просмотры
1337
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