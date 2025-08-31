Жена Павлика меткими кадрами ответила на упреки, что они выглядят как "дед и внучка"

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Жена украинского певца Виктора Павлика посмеялась над упреками, что они выглядят как "дед и внучка".

Исполнитель старше своей избранницы на 29 лет. Из-за разницы в возрасте супругам время от времени достается от комментаторов хейт. Екатерина Репяхова делится, что за это время слышала разное: и что они похожи на "деда и внучку", и что "ей нужны деньги", и что "любви между ними нет", и что "Виктор Павлик слишком стар для нее".

Жена Виктора Павлика дала четко понять, что думает о подобных комментариях. Блогерша показалась с певцом на мотоцикле и обратилась к хейтерам. Екатерина Репяхова заявила, что комментаторы могут и дальше обсуждать их разницу в возрасте, а они тем временем наслаждаются жизнью вместе.

Реклама

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

"Папа и дочь. Дед и внучка. Он ей в отца годится. Она рядом выглядит как ребенок. На фоне видно сильную разницу. Он постарел, а она еще молодая. Они долго вместе не будут. Ей нужны деньги, а ему молодая жена. Это не любовь, а расчет. Ему бы уже внуков баловать, а он еще детей заводит. Он старый, зачем ей такой. У него дочь могла бы быть такого же возраста. Такие отношения не надолго. Она поиграет и уйдет. Это ненормально, когда почти 30 лет разницы"...Можете продолжать", - отрезала жена певца.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Отметим, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. Уже в июне 2021-го у супругов родился общий сын Миша, который сейчас страдает от задержки речи. Недавно Репяхова растрогала немалым прогрессом в его лечении.