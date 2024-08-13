Жена Павлика назвала диагноз, из-за которого у сына задержка речи: "В Израиле не увидели"

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – назвала диагноз, из-за которого у их 3-летнего сына задержка речи.

Уже долгое время блогерша занимается лечением Миши и водит его к врачам, чтобы узнать точную причину, почему он не говорит. Екатерине удалось с сыном попасть к врачу в Черновцах, у которого немалая очередь. В своем Instagram избранница Павлика поделилась, что специалист увидела на МРТ некоторые моменты, которые пока ни один медик не смог расшифровать. В общем, у Миши задержка психоречевого развития с сенсорными нарушениями.

Сын Екатерины Репяховой и Виктора Павлика на обследовании / Фото: instagram.com/repyahovakate

"У Миши задержка психоречевого развития с сенсорными нарушениями. У него есть сенсорные нарушения, он у нас не катается ни на велосипеде, ни на самокате, у него синдром неуклюжего ребенка. Миша — перспективный ребенок, Миша будет разговаривать 100%. На МРТ она увидела некоторые моменты, которые расшифровал только единственный врач. Мы расшифровывали МРТ шесть раз, и в Израиле не увидели некоторые вещи", — поделилась блогерша.

Екатерина говорит, что задержка речи произошла не из-за каких-либо генетических отклонений. Врач отметила, что это потому, что Репяхова, когда была беременной, переболела. Более того, как говорит жена певца, болезнь прошла без симптомов.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Она говорит, что это указывает на то, что я переболела беременной, или ковид, или еще какая-то инфекция. То есть от того, что я переболела тогда, когда-то, бессимптомно, потому что я не помню, чтобы я болела сильно, это дало задержку. Она на 99% уверена, что по генетике все чисто. Она не увидела никаких генетических отклонений", – рассказала Репяхова.

Жена Виктора Павлика говорит, что сын обязательно начнет говорить. Однако для этого нужно много работать. Также Мише приписали лекарства, однако он начнет употреблять их только после дополнительного обследования и в том случае, если не будет никаких противопоказаний.

Сын Екатерины Репяховой и Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Работать, много работать. Все это длительный путь, но этот путь нас приведет к успеху, к результатам. У нас они уже есть! Она нам приписала лекарства, но только после дообследования", — поделилась Екатерина.

Кстати, летом супруга Виктора Павлика обследовала сына в израильских врачей. Сравнив их со специалистами в Украине, Екатерина действительно возмущена. Как говорит блогерша, в Израиле врач ее сразу начала уверять, что Миша "умственно отсталый" и у него "аутический спектр". Более того, сыну Павлика приписали лекарство от шизофрении, которое дают детям только с 13 лет. Поэтому, как подытожила блогерша, никогда не стоит полагаться только на одного специалиста.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Сразу сравниваю израильского невролога за 400 долларов с нашими врачами. Когда мы зашли к неврологу в Израиле, она сказала, что у нас спектр. Чтобы я ей не говорила, она говорила, что это спектр. Израильский врач назначил лекарство, которое с 13 лет принимают, оно от шизофрении, оно при умственной отсталости. Она мне так и говорила, что у вас ребенок умственно отстал. Никогда не доверяйте одному специалисту", — отметила блогерша.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Виктор Павлик и Екатерина Репяхова праздновали годовщину со дня знакомства. Влюбленные адресовали друг другу теплые слова с поздравлениями и показали видео с их милыми поцелуями.

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