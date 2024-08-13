Жена Павлика назвала диагноз, из-за которого у сына задержка речи: "В Израиле не увидели"

Екатерина Репяхова обследовала сына у врача в Черновцах.
Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – назвала диагноз, из-за которого у их 3-летнего сына задержка речи.
Уже долгое время блогерша занимается лечением Миши и водит его к врачам, чтобы узнать точную причину, почему он не говорит. Екатерине удалось с сыном попасть к врачу в Черновцах, у которого немалая очередь. В своем Instagram избранница Павлика поделилась, что специалист увидела на МРТ некоторые моменты, которые пока ни один медик не смог расшифровать. В общем, у Миши задержка психоречевого развития с сенсорными нарушениями.
"У Миши задержка психоречевого развития с сенсорными нарушениями. У него есть сенсорные нарушения, он у нас не катается ни на велосипеде, ни на самокате, у него синдром неуклюжего ребенка. Миша — перспективный ребенок, Миша будет разговаривать 100%. На МРТ она увидела некоторые моменты, которые расшифровал только единственный врач. Мы расшифровывали МРТ шесть раз, и в Израиле не увидели некоторые вещи", — поделилась блогерша.
Екатерина говорит, что задержка речи произошла не из-за каких-либо генетических отклонений. Врач отметила, что это потому, что Репяхова, когда была беременной, переболела. Более того, как говорит жена певца, болезнь прошла без симптомов.
"Она говорит, что это указывает на то, что я переболела беременной, или ковид, или еще какая-то инфекция. То есть от того, что я переболела тогда, когда-то, бессимптомно, потому что я не помню, чтобы я болела сильно, это дало задержку. Она на 99% уверена, что по генетике все чисто. Она не увидела никаких генетических отклонений", – рассказала Репяхова.
Жена Виктора Павлика говорит, что сын обязательно начнет говорить. Однако для этого нужно много работать. Также Мише приписали лекарства, однако он начнет употреблять их только после дополнительного обследования и в том случае, если не будет никаких противопоказаний.
"Работать, много работать. Все это длительный путь, но этот путь нас приведет к успеху, к результатам. У нас они уже есть! Она нам приписала лекарства, но только после дообследования", — поделилась Екатерина.
Кстати, летом супруга Виктора Павлика обследовала сына в израильских врачей. Сравнив их со специалистами в Украине, Екатерина действительно возмущена. Как говорит блогерша, в Израиле врач ее сразу начала уверять, что Миша "умственно отсталый" и у него "аутический спектр". Более того, сыну Павлика приписали лекарство от шизофрении, которое дают детям только с 13 лет. Поэтому, как подытожила блогерша, никогда не стоит полагаться только на одного специалиста.
"Сразу сравниваю израильского невролога за 400 долларов с нашими врачами. Когда мы зашли к неврологу в Израиле, она сказала, что у нас спектр. Чтобы я ей не говорила, она говорила, что это спектр. Израильский врач назначил лекарство, которое с 13 лет принимают, оно от шизофрении, оно при умственной отсталости. Она мне так и говорила, что у вас ребенок умственно отстал. Никогда не доверяйте одному специалисту", — отметила блогерша.
Напомним, недавно Виктор Павлик и Екатерина Репяхова праздновали годовщину со дня знакомства. Влюбленные адресовали друг другу теплые слова с поздравлениями и показали видео с их милыми поцелуями.
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