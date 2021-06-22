Жена Павлика обнародовала фото, сделанные во время родов и рассказала, как рожала сына

Екатерина Репяхова рассказала, как прошли роды.

Жена украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, которая недавно родила первенца и выписалась из роддома, показала довольно интимные фотографии.

На странице в Instagram концертный директор артиста запостила снимки, сделанные во время и сразу после рождения сына.

instagram.com/repyahovakate

В посте Катя призналась, что потуги были для нее самым сложным моментом.

"Он длился 25 минут, но мне казалось, что вечность. Мне настолько было больно, что я не чувствовала уже схваток. Только чувствовала, как выходит головка… Я была уже где-то в другом пространстве. Когда врачи ко мне обращались, я не с первого раза их слышала. Хотя в этот момент самое главное, слушать акушерку и дышать правильно. От этого зависит насколько быстро ты родишь. Я пыталась концентрироваться, но у меня не очень получалось. В какой-то момент мне ничего не оставалось, как взять себя в руки, перестать кричать и начать правильно дышать", — вспомнила избранница исполнителя.

instagram.com/repyahovakate

Катя добавила, что потуги начались в 2:15, а уже через 25 минут малыш лежал у нее на груди.

instagram.com/repyahovakate

"Я плакала. Разговаривала с Мишуткой. Все вокруг стало неважным. Нас оставили на 2 часа вдвоём. Мишутка поднял голову и очень внимательно меня рассматривал. Он и сейчас любит все внимательно рассматривать. Сказать, что это счастье - не сказать ничего. Невозможно сравнить ни с чем. Первое прикосновение и запах Мишутки я не забуду никогда. Мой мир. Моя Вселенная. Мой Мишенька", — поделилась она.

instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее жена Павлика ответила на обвинения о том, что пиарится на своих родах. Екатерина записала видеообращение.

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