Жена Павлика откровенно рассказала о воспитании сына с редкой генетической мутацией

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика — блогер Екатерина Репяхова — искренне поделилась своими размышлениями о материнстве и жизни мамы ненормотипичного ребенка.

31-летняя звезда опубликовала трогательное сообщение в Instagram, посвященное своему 4-летнему сыну Михасику, который имеет задержку речи, но сейчас радует родителей значительным прогрессом. Блогер призналась, что именно из-за опыта материнства она открыла в себе новую силу и научилась ценить каждый момент — даже сложный.

"Никогда в жизни я бы не променяла наш путь. Никогда не захотела бы другого сына — нормотипичного. Потому что именно на этом пути я нашла себя настоящую. Мой Миша — самый лучший. Такой светлый, нежный, добрый, любящий. Когда он сейчас начинает говорить, когда видит и понимает, во мне открывается новое измерение счастья. Не поверхностное, не показное — а глубокое, как покой после бури", — написала Екатерина.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова отреагировала на смерть Дизеля из группы Green Grey и вспомнила, как сама едва не потеряла мужа. Звезда поделилась воспоминаниями о тяжелом периоде, когда Павлик боролся за жизнь с похожим диагнозом.