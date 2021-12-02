Жена Павлика ответила, что будет, если певец снова будет употреблять алкоголь и бросит ее

Жена Павлика ответила, что будет, если певец снова будет употреблять алкоголь и бросит ее

Екатерина Репяхова пообщалась с подписчиками своего фотоблога.

Четвертая жена украинского певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – пообщалась со своими подписчиками.

Так, концертный директор исполнителя ответила на вопрос любознательных пользователей, что бы произошло, если бы звезда снова начал употреблять алкоголь и бросил ее с ребенком. Таким образом пользователь намекнул, что именно так он поступил со своей бывшей женой Ларисой Созаевой. В свою очередь блогерша отметила, что запить и уйти может любой мужчина. Впрочем, Кате главное, что у нее есть она.

"В моей жизни не наличие мужчины определяет счастье. Запить и уйти может и ВП (Виктор Павлик – Ред.), и Коля, и Петя. Главное, что у меня есть я и то, как я прохожу трудности. А они есть абсолютно у каждого человека", – отметила Катя.

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик / instagram.com/repyahovakate

Также Репяхова ответила на упрек, что "бумеранг никто не отменял". Избранница исполнителя заявила, что люди не имеют права осуждать ее любимого.

"А что касается бумеранга, не совсем понимаю, при чем здесь он. Виктор прожил долгую жизнь - 56 лет. И так вышло, что когда он встречал последующих жен, был женат на предыдущих. Это его жизнь, его история, его судьба. И никто не вправе судить, правильно он живет или нет", — ответила она и добавила, что гораздо хуже лезть с советами и оценками туда, где ничего не знаешь.

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик / instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее супруга певца рассказала, что когда они встретились, у Павлика были большие проблемы с алкоголем. Репьяхова не считает, что этого нужно стесняться, поскольку Виктор Павлик преодолел свою зависимость, у него новая жизнь и артист теперь вообще не употребляет алкоголь.

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